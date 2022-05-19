Alman askeri danışman: Amacımız Peşmerge'yi güçlendirmek

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin’in, bugün Albay Mayer'in yerine geçen Kürdistan Bölgesi’ndeki Alman güçlerinin Kıdemli Askeri Danışmanı Aleksander Sctomel ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre Serbest Lezgin, reform planının uygulanması ve güçlerin birleştirilmesi başta olmak üzere her alanda işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Aleksander Sctomel de amaçlarının Peşmerge Güçleri’ni güçlendirmek için olduğunu belirtti.

Alman askeri yetkili şunları kaydetti:

“Amacımız; Kürdistan topraklarını ve halkını teröristlere karşı korumasında Peşmerge Güçleri’ni daha güçlü kılmak için reform yapmasına yardımcı olmaktır.”

Açıklamada, Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin’in, Peşmerge'ye büyük hizmetler sunan Alman halkı ve hükümetinin rolüne teşekkür ettiği kaydedildi.