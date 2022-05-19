Dalkurd deplasmandan 1 puanla döndü

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Superettan’ın 8’inci haftasında Dalkurd, Brage’ye konuk oldu.

Karşılaşmada 90 dakika boyunca gol sesi çıkmadı.

Maç 0-0 berabere sona erdi ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Dalkurd 7 puanla 13’üncü sırada yer alırken, Brage ise 17 puan ile ikinci sıraya düştü.

Dalkurd geçen hafta Skövde AIK’yi 3-1 mağlup etmişti.

Önümüzdeki hafta Västerås ile karşılaşacak olan Dalkurd’un bu sezon 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyeti bulunuyor.