Politika

İsveç Genelkurmay Başkanı: NATO üyeliğinde sorunlar olacak

İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden, NATO üyelik sürecinde sorunlar olacağını ve bazı sorunların tartışılacağını kaydetti.
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İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden
İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden
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HABER MERKEZİ

İsveç resmi haber ajansı TT'ye konuşan Genelkurmay Başkanı Micael Byden, genel inanışın aksine ülkesinin NATO üyelik sürecinin çok hızlı ve pürüzsüz geçeceğini hiçbir zaman düşünmediğini belirtti.

Byden, "NATO başvurumuzun yüksek hızda düz yol olacağını kim tahmin etmişse, bence çok yüksek beklentileri var. Sorunlar olacak, bazı sorunlar tartışılacak ve sonra çözmeniz gerekecek" ifadesini kullandı.

Byden, "Türk meslektaşımla daha önceden NATO toplantısında görüştük. En zor durumlarda bile birbirimizle görüşerek sorunların üstesinden gelebiliriz. Şu anda İsveç'in üyelik sürecinde karşılaştığı durumu garip karşılamıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile İsveç arasındaki NATO krizi için daha fazla yorum yapmayacağını belirten Byden, bu konuda siyasetçilerin açıklama yapmalarının daha doğru olduğunu ifade etti.

NATO: İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA VERİLEBİLECEK GÜVENLİK GARANTİLERİ 5. MADDE GİBİ OLMAZ

Öte yandan NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer, yaptığı açıklamada, NATO üyeliğine başvuran İsveç ve Finlandiya'ya güvenlik garantisi verilip verilmeyeceğine yönelik bir soruyu yanıtlarken üyeliğin bir süreç gerektirdiğini ve iki ülkenin üye olabilmesi için 30 müttefik ülkenin onayı olması gerektiğini hatırlattı.

Güvenlik garantileri konusunda Bauer "Bu süre içinde iki ülkenin güvenlik garantilerinin olması önemli. Bu garantiler 5. madde ile aynı değil çünkü her iki ülke de henüz üye değil. Hepimizin bildiği gibi Finlandiya ve İsveç ile güvenlik garantileri sağlamak için konuşup anlaşan ülkeler var" dedi.

 

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