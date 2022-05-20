Zelenskiy: Rusya Donbas’ı cehenneme çevirdi

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'de dün gece yaptığı konuşmada, Rus güçlerinin bölgeyi dümdüz ettiğini söyledi.

Zelenskiy, “Odesa bölgesinde, Ukrayna'nın merkezindeki şehirlerde sürekli saldırılar var. Donbas tamamen yok edildi” ded.

“Bütün bunların Rusya için hiçbir askeri açıklaması olamaz” diyen Zelenskiy, şunları kaydetti:

“Bu, mümkün olduğu kadar çok Ukraynalıyı öldürmeye yönelik kasıtlı ve canice bir girişimdir. Mümkün olduğunca çok ev, sosyal tesis ve işletmeyi yok ediyorlar”

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafındna yapılan açıklamada Rus ordusunun ülkenin doğusunda saldırılarına devam ettiği ve özellikle Donetsk yönündeki çabalarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'nın Çernigiv ve Sumi bölgelerindeki yerleşim yerlerini bombaladığı ve söz konusu bölgelerde insansız hava araçlarını kullanarak keşif yapma girişimlerini sürdürdüğü vurgulandı.

Düşman birliklerin ülkenin doğusundaki saldırı operasyonlarına devam ettiği belirtilen açıklamada, "Düşmanın başlıca çabaları Donetsk yönüne yoğunlaşıyor" ifadesi kullanıldı.