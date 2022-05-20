Politika

Polonya: Kalıcı NATO üsleri inşa etmeye hazırız

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ABD liderliğindeki NATO bloğunun "piyade birimlerini" barındıracak kalıcı askeri tesisler inşa etmeye hazır olduklarını söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Polonya NATO üsler inşa

HABER MERKEZİ

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki dün yaptığı açıklamada, Varşova'nın ABD liderliğindeki NATO bloğunun "piyade birimlerini" barındıracak kalıcı askeri tesisler inşa etmeye hazır olduğunu belirtti.

Mateusz Morawiecki, Ukrayna'da devam eden Rus saldırısının ortasında Doğu Avrupa'da daha fazla NATO askeri yığınağı çağrısında bulundu.

Morawiecki, “NATO'nun doğu kanadındaki ülkelerde kalıcı müttefik üsleri inşa edilmelidir. Polonya, hafif piyade birimlerinin kalıcı olarak konuşlandırılması için sağlanacak bu tür üsleri inşa etmeye hazır” dedi.

Rusya'yı “caydırmanın” tek yolunun NATO'nun askeri yığınağına devam etmek olduğunu söyleyen Başbakan, Ukrayna'ya da askeri yardımın artırılması çağrısında bulundu.

Varşova, devam eden ihtilafta Kiev'in en aktif muharebe tedarikçileri arasında yer aldı ve Ukrayna birlikleri için eski Sovyet yapımı tanklar ve diğer donanımlar gönderdi.

Morawiecki, “Rusya ancak bizim birlik ve askeri yeteneklerimiz ve sert yaptırımlarımızla caydırılabilir; Putin'le telefon görüşmeleri ve konuşmalarla değil, Ukrayna'ya askeri yardımla ve NATO'nun doğu kanadını güçlendirerek" ifadelerini kullandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv