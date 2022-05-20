Ali Babacan: 6'lı masadan ortak aday çıkmazsa aday olurum

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6'lı masada henüz ortak aday ismi konuşulmadığı; ancak ortak adayda uzlaşılamazsa partisinin cumhurbaşkanı adayının kendisi olacağını açıkladı.

Habertürk televizyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan, "En son toplantımızda ortak adayın niteliklerini sıraladık. Henüz 6'lı masada telaffuz edilen tek bir isim yok. 6'lı masada isim bazında görüşme yapılmadı, sadece nitelikler sayıldı" dedi.

“BİR İSİM GÜNDEME GELMEDİ”

Babacan, "Öncelikle kucaklayıcı oluşu, kutuplaştırıcı olmaması. 6 genel başkandan birisi olabilir, dışarıdan da olabilir. 6'lı masada hiçbir zaman bir isim gündeme gelmedi. Bir anlaşma olmazsa partinin genel başkanı tabii ki cumhurbaşkanı adayıdır" ifadelerini kullandı.

Partisinin kendi logosu ve adıyla seçimde yarışacağı kararıyla ilgili de konuşan Babacan, "Vatandaşlarımız seçim listesini açtıklarında DEVA Partisi'nin logosunu görecek. Bu ittifaka engel bir durum değil. Kapıyı kapatmıyoruz" dedi.

Ali Babacan "Herhangi bir ittifak ve işbirliği olmaz ise doğal olarak DEVA Başkanı Genel Başkanı Ali Babacan Cumhurbaşkanı adayıdır. 2018'de Millet İttifakı kuruldu ama her parti kendi cumhurbaşkanı adayını çıkardı. İttifak olmak ortak cumhurbaşkanı adayı anlamı gelmiyor" değerlendirmesinde bulundu