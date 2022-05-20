Everton’ı Premier Lig’de tutan Frank Lampard: Ağlayacağımı sandım

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Everton'ın Goodison Park'ta Crystal Palace'a karşı yaptığı efsanevi geri dönüş, Frank Lampard'ı maç bitiminde sevinçten ağlayacak duruma getirdi.

İlk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Everton; Michael Keane, Richarlison ve Dominic Calvert-Lewin'in golleriyle kazanırken, son düdükle birlikte sahaya akın eden taraftarlar galibiyeti çılgınlar gibi kutladı.

Sezon ortasında Rafa Benitez'in yerine gelen Frank Lampard, kabus gibi geçen ayların ardından yaşadığı sevinci oyunculuk dönemindeki başarılı dönemleriyle kıyasladı.

BBC Sport'a konuşan genç teknik adam yaşadığı yeni deneyimi şu sözlerle anlattı:

"Futbol hayatımın en güzel anlarından biri. Özellikle oyuncu ve teknik direktör olarak Chelsea'de bulunduğum yıllarda pek çok harika an yaşadım.

Fakat düşme tehlikesinin getirdiği duygular bambaşka. İnat etmelisiniz. Mağlubiyetler alıyor, sonra bir şeyler yapmak için savaşıyor, ama yine kaybediyorsunuz. Bu kulüp çok özel. Everton'ın başında olduğum için gurur duyuyorum.

Maçın sonunda ağlayacağımı sandım. Sevinçten göklere çıkacaktım. Kimsenin yaşadığımız sevinci sorgulamaya hakkı yok. 'Bir şey kazanmadınız ki' demek kolay. Gelin, birkaç ay bu kulüpte çalışın, yaşadığımız zorlukları görün ve ligde kalmanın bizim için neler ifade ettiğini görün."

Galibiyet için hem oyuncularını, hem de taraftarları tebrik eden Lampard, iki farktan dönmeyi tam bir takım çalışmasıyla başardıklarının altını çizdi.