Başkan Barzani’den 60’ıncı yıl mesajı: Tüm Peşmergelerin gözlerini öpüyorum

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Twitter hesabından Peşmerge saflarına katılmasının 60’ıncı yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Barzani, mesajında “Tüm Peşmergelerin gözlerini öpüyorum, Kürdistan şehitlerinin ruhlarına selam olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamada ise “Başkan Mesud Barzani’nin 20 Mayıs 1962’de şerefli Peşmerge silahını kuşanmasının üzerinden 60 yıl geçti” denildi.

“Başkan Barzani’nin 60 yıllık eşsiz çalışmaları hepimizin yolunu aydınlatıyor” denilen açıklamada “Peşmergeliğin 60’ıncı yılı kutlu olsun Başkan, çalışma ve mücadelenizle bize bunu öğrettiniz: Boyun eğmek yok.”

Başkan Barzani, 16 Ağustos 1946 yılında Kürdistan Cumhuriyeti’nin başkenti Mahabad’da dünyaya geldi.

Başkan Barzani, efsanevi Kürt lider Ölümsüz (Nemir) Mele Mustafa Barzani’nin öncülüğünde Kürdistan halkının asimilasyon ve zulme karşı başkaldırdığı en büyük devrimi olarak nitelenen 11 Eylül 1961 devrimi sonrası 1962 yılının 20 Mayıs’ında, 16 yaşındayken Peşmerge oldu.

Kendisi için en büyük rütbe ve payenin Peşmergelik olduğunu belirten Başkan Barzani, bugün hala bir Peşmerge olmaktan gurur duyduğunu vurguluyor.