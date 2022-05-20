Rusya: Tahvil ödemesi dolar ve euro cinsinden gerçekleşti

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Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, vadesi gelen eurobond ödemesi için dolar ve euro cinsinden ödeme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “71,25 milyon dolar değerindeki 2026 vadeli ve 26,5 milyon euro değerindeki 2036 vadeli eurobond ödemeleri yapılmıştır. Böylece, ilgili yükümlülükler, ihraç belgelerinde belirlenen koşullara uygun olarak yerine getirilmiştir” denildi.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle, Rusya’nın vadesi gelen dış borçlarına yönelik temerrüde düşme ihtimali endişe yaratmıştı.

Rusya Maliye Bakanlığı, 29 Nisan’da, vadesi gelen eurobond ödemesi için de dolar cinsinden ödeme yapabildiğini bildirmişti.

ABD yönetiminin Rusya’nın gelecekte gerçekleştireceği tahvil ödemeleriyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

RUS RUBLESİNDE YÜKSELİŞ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle Batı’nın uyguladığı sert yaptırımlara rağmen Rus rublesi, yeniden toparlanmaya başladı.

Savaş öncesi değerini yakalayan Rus rublesi, euro ve dolar karşısında yeni rekor seviyeye ulaştı.

Euro, 18 Nisan 2017’den bu yana ilk kez 60 ruble seviyesini test etti. Dolar ise Moskova borsasında Nisan 2018’den beri ilk kez 58 rubleye geriledi.

Bugün saat 12.20 verilerine göre, Dolar/Ruble paritesi 57,92; Euro/ruble paritesi de 67,38 seviyesinde seyrediyor.