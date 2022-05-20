Maymun çiçeği virüsü 11 ülkeye yayıldı

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Avrupa ülkelerinde maymun çiçeği virüsü hızla yayılıyor.

İlk olarak 7 Mayıs’ta İngiltere’de kayıtlara geçen virüs, ardından hızla Avrupa ülkeleri ve ABD’ye yayıldı. Şu ana kadar İngiltere’nin yanı sıra İspanya, Portekiz, Belçika, İsveç, ABD, İtalya, Almanya, Fransa, Kanada, Avustralya’da görüldü.

Ülkeler hastalığa karşı alarma geçti.

AVRUPA ÜLKELERİNE YAYILDI

İtalya'da maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk vaka, İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan Roma'ya giden bir kişide tespit edildi. Ardından iki yeni vaka daha belirlendi. Durumu takip etmek için uzmanlardan oluşan bir görev gücü oluşturuldu.

Almanya'dan da ilk vaka haberi geldi. Virüs tespit edilen kişide, hastalığa özgü deri üzerindeki yaraların görüldüğü bildirildi. Fransa’da yeni vaka görülen ülkelerden biri oldu. Virüsün adresi başkent Paris oldu.

Hastalığın ilk görüldüğü ülke olan İngiltere’de ise vaka sayısının 20’ye ulaşması endişeleri artırdı.

Maymun çiçeği virüsü her yıl Kongo'da yaklaşık 6 bin, Nijerya'da ise 3 bin vaka görülebiliyor. Ancak onu bu kadar gündeme taşıyan son vakaların Afrika seyahati geçmişi olmayan kişilerde ortaya çıkması.

İLK DEFA 1958’DE GÖRÜLDÜ

Maymun çiçeği virüsü tarihte ilk defa 1958’de maymunda bulundu. İnsanlar arasında ise ilk defa 1970’te Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde görüldü. Afrika’nın dışına ise ilk defa 2003’te çıktı.

Şimdiye kadar en çok Afrika’da etkili oldu. 2017’de Nijerya’da büyük bir salgına yol açtı. 200 kişi hastalığa yakalanırken yüzde 3’ü hayatını kaybetti.