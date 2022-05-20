ABD Temsilciler Meclisi Başkanı’ndan İngiltere’ye uyarı

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İngiltere'nin Brexit anlaşmasının parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü'nü tek taraflı olarak değiştirme planına Avrupa Birliği'nin (AB) ardından ABD'den de tepki geldi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Londra'nın protokolü değiştirmesi durumunda ABD-İngiltere ticaret anlaşmasının olamayacağını ifade etti.

Pelosi, mevcut anlaşmayı, Kuzey İrlanda'da yaklaşık 3 bin 600 kişinin öldürüldüğü çatışmayı sona erdirmek için ABD'nin aracılık ettiği 1998 tarihli Belfast Anlaşması'nı (Hayırlı Cuma Anlaşması) sürdürmek için gerekli gördüğünü kaydetti.

Temsilciler Meclisi Başkanı, "İngiltere, Hayırlı Cuma anlaşmasını baltalamayı seçerse, Kongre ikili bir serbest ticaret anlaşmasını destekleyemez ve desteklemeyecektir. Barışı destekleyen bir anlaşmayı uygulamak için yapıcı, iş birlikçi ve iyi niyetli müzakereler hayata geçirilmeli" dedi.

Anılan ticaret protokolü, AB üyesi Kuzey İrlanda'yı hem Birleşik Krallık'ın gümrük bölgesinde hem de AB'nin tek pazarında tutmayı amaçlıyor.

TARTIŞMALI KUZEY İRLANDA PROTOKOLÜ

Brexit anlaşmasının bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü, Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticareti düzenliyor.

Protokole göre, Brexit'e rağmen Kuzey İrlanda, AB'nin Gümrük Birliği kurallarına tabi olmaya devam ediyor. Birleşik Krallık'ın geri kalanıyla ticareti ise Kuzey İrlanda limanlarında gümrüğe tabi tutuluyor.

Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere'yle birlik yanlısı Protestanlar arasındaki savaşı sona erdiren Belfast Anlaşması gereği, kontrollerin yapılabildiği fiziki bir kara sınırı oluşturulamıyor. Bu yüzden kontrollerin denizde yapılması kararlaştırılsa da uygulanmasında sorunlar yaşanıyor.

İngiltere, ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini savunduğu protokolün geniş ölçüde değiştirilmesini istiyor. AB ise protokolün değiştirilmesine sıcak bakmıyor. (Kaynak: Euronews)