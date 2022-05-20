Politika

Erdoğan ile Johnson görüştü: Gündem İsveç ve Finlandiya

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsveç ile Finlandiya’nın NATO’ya üyelik sürecini ele aldı.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya İngiltere Boris Johnson NATO İsveç Finlandiya Türkiye Recep Tayyip Erdoğan

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ve Ukrayna-Rusya savaşı dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, söz konusu görüşmede “İsveç ve Finlandiya’nın YPG’ye yakın kişi ve kuruluşlarla ilişkisinin Türkiye için temel sorun teşkil ettiğini” söyledi.

İSVEÇ: YAYGIN DEZENFORMASYON YAPILIYOR

Bu arada İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İsveç ve PKK hakkında yaygın bir biçimde yapılan dezenformasyon nedeniyle Olof Palme hükümetinin, daha 1984’te Türkiye’nin ardından PKK’yı terör örgütü olarak kabul eden ilk hükümet olduğunu hatırlatmak isteriz” demişti.

Avrupa Birliği’nin de PKK’yi Mayıs 2002’de “terör örgütleri listesi”ne aldığını belirten Linde "Bu pozisyon değişmeden sürüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Finlandiya Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen ise, "Türkiye Cumhurbaşkanı için belirsiz olabilecek her şeyi açıklamaya hazırız" şeklinde konuştu.

Tuppurainen, Finlandiya'nın sadece Baltık Denizi bölgesinde değil tüm NATO bölgelerinde ve Türkiye'nin çevresinde sorumluluklarını yerine getireceğini, NATO'ya değer katacağını, bunun Türkiye'nin de çıkarına olacağını sözlerine ekledi.

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