Başbakan De Croo: Belçika vatandaşı DAİŞ’li aileler ülkelerine getirilmeli

HABER MERKEZİ

Önceki gün, Belçika hükümetinden bir heyet, Rojava’nın Haseke kentinde bulunan Hol Kampı’nda incelemelerde bulundu.

Belçika medyasında yer alan haberlere göre heyet, kamptaki çocuklardan ve annelerinden DNA testi aldı.

Söz konusu haberlerde, DAİŞ mensubu ailelerin ve çocuklarının Belçika’ya gönderilip gönderilmeyeceğinin kararlaştırılacağı kaydedildi.

Bu gelişmelerin ardından parlamentoda değerlendirmelerde bulunan Belçika Başbakanı Alexander De Croo, kamptaki ailelerin vatandaşı oldukları ülkelerine dönmeleri gerektiğini savundu.

De Croo, DAİŞ’li çocukların durumuna da dikkat çekerek, “Onlar, ebeveynleri tarafından alınan ölümcül kararların kurbanı oluyor” dedi.

Öte yandan Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından kontrol edilen kampta daha önce incelemelerde bulunduklarını ve yalnızca çocukları geri götürmek için çabaya girdiklerini kaydeden De Croo, “Bu girişim, kampları yöneten Kürtler tarafından onaylanmadı” şeklinde konuştu.

Belçika Başbakanı’na göre, ulusal güvenlik açısından çocukların ülkelerine dönmelerini organize etmek, ebeveynlerini takip etmekten daha kolay.

Belçika Başbakanı, 4 Mart 2021’de yaptığı açıklamada, kamptaki durumun giderek kötüleştiğini, buradaki Belçika vatandaşı kadınlarla çocuklarının geri getirilmesi gerektiğini ve bunun için "her şeyi yapacaklarını" söylemişti.

Muhalefet partileri de DAİŞ’li ailelerin cezasını çekmesi gerektiğini belirterek, çocukların, ailelerinin işledikleri suçların sorumlusu olmadıklarını kaydetti.

Öte yandan Belçikalı diplomat Eric De Muynck liderliğinde bir heyet, 17 Temmuz 2021’de Rojava’ya giderek 6 kadın ve onlara ait 10 çocuğu ülkeye geri götürmüştü.

Haseke kentinde bulunan Hol Kampı, Rojava’nın ve Suriye’nin en büyük kamplarından biri. Birleşmiş Milletler’e göre, kampta 62 bin mülteci kalıyor ve bunların çoğu terör örgütü DAİŞ mensuplarının eş ve çocuklarından oluşuyor.

Özerk Yönetim, daha önce uluslararası topluma çağrıda bulunarak, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin kendi vatandaşlarını geri almalarını istemişti.

Ayrıca uluslararası raporlara göre, Hol Kampı dünyadaki en tehlikeli kamplardan biri.