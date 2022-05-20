MSB duyurdu: Metina bölgesinde 1 asker yaşamını yitirdi

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kürdistan Bölgesi sınırlarında bulunan Metina bölgesinde, el yapımı patlayıcıya basarak yaralanan askerin tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

MSB’den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Irak Kuzeyi Metina bölgesinde, 20 Mayıs 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Tunahan Erbaşı, EYP’ye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Nisan’da, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kürdistan Bölgesi sınırlarında bulunan Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde PKK’ye yönelik karadan ve havadan “Pençe Kilit Operasyonu”nun başlatıldığını açıklamıştı.