Yaşam

Almanya’yı fırtına ve hortum vurdu: Ölü ve yaralılar var

Almanya'nın Kuzey Ren Vesyfalya eyaletinde fırtına ve hortum nedeniyle yaklaşık 40 kişi yaralandı, Renanya-Palatina eyaletinde 1 kişi su basan evinin bodrum katında elektrik çarpması sonucu öldü.
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HABER MERKEZİ

Polis tarafından yapılan açıklamada, özellikle Paderborn kentinde şiddetli fırtına nedeniyle büyük hasar oluştu.

Fırtına ve dolu yağışı nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, bazılarının camları kırıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazıları ağır olmak üzere çeşitli şekillerde yaklaşık 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis, Wittgert'te 38 yaşındaki kişinin aşırı yağışlar nedeniyle su basan evinin bodrum katında, elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Oluşan yıkım sonrası hasar tespit ve onarım çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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