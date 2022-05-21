Almanya’yı fırtına ve hortum vurdu: Ölü ve yaralılar var

Almanya'nın Kuzey Ren Vesyfalya eyaletinde fırtına ve hortum nedeniyle yaklaşık 40 kişi yaralandı, Renanya-Palatina eyaletinde 1 kişi su basan evinin bodrum katında elektrik çarpması sonucu öldü.