Ekonomi

Gazprom, Finlandiya'ya gaz tedarikini tamamen durdurdu

Rus Gazprom şirketi, doğalgaz ödemelerini rubleyle yapmayı reddeden Finlandiya'ya gaz akışının tamamen kesildiğini açıkladı.
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HABER MERKEZİ

Gazprom'un ihracat kolu Gazprom Export, dünkü açıklamasında rubleyle ödeme yapmayacağını bildiren Finlandiya devlet doğalgaz şirketi Gasum'a gaz tedarikinin sonlandırılacağını duyurmuştu.

Gazprom Export, Gasum'un mevcut doğalgaz tedarik sözleşmesini mahkemeye taşıma kararı aldığını da belirtmişti.

Ukrayna’ya yönelik saldırısı sonra Rusya, doğalgaz ödemelerinde Rus Rublesi kullanılması kararı almıştı.

“GAZPROM MÜŞTERİLERİNDEN YARISI RUBLE HESABI AÇTI”

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Gazprom'un doğal gaz müşterilerinden yarısının rubleyle ödeme sistemi için Gazprombank'ta hesap açtıklarını duyurmuştu.

Rusya'nın petrol üretiminin ise nisanda günlük 1 milyon varil düzeyinde gerilediğini aktaran Novak, "Mayısta ise üretimimizi günlük 200 ila 300 bin varil düzeyinde artırdık. Haziranda da toparlanmaya devam edeceğiz" diye konuşmuştu.

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