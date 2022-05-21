Suriye: İsrail Şam yakınlarını vurdu

HABER MERKEZİ

Suriye Savunma Bakanlığı, saldırılarda İsrail’in Golan Tepeleri ve başkent Şam’ın güneyindeki bazı noktaları hedef alarak 3 kişinin ölümüne ve maddi hasara neden olduğunu belirtti.

Suriye hava savunma sistemlerinin daha önce Şam’ın kırsal bölgesine düzenlenen füzeleri düşürdüğü belirtilmişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), “İsrail’in başkent Şam’da İran milislerinin bölgelerini ve depolarını hedef aldığı saldırıda 3 subay hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı” açıklamasında bulundu.

SOHR, Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarında İran milislerinin olduğu bölgelerden dumanlar yükselmesinin ardından çok sayıda ambulansın olay yerine gittiğini duyurdu.