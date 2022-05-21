TSK’dan Çemçemal kırsalına bombardıman

SÜLEYMANİYE (K24)

K24’e konuşan Çemçemal ilçesine bağlı Axceler Nahiye Müdürü Hemin Behcet, iki silahlı insansız hava aracının (SİHA), Xal Xalan Dağı eteklerindeki Duteqel köyünde PKK varlığı gerekçesiyle bombardıman düzenlendiğini söyledi.

Hemin Behcet, bombardımanda bir aracın hedef alındığını, araçtaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Cenazelerin Süleymaniye Adli Tıp Morgu’na kaldırılacağını belirten Behcet, “Edindiğimiz bilgiye göre ölenlerden ikisi bölge halkından ancak diğerlerinin cesetleri yandığı için kimlikleri teşhis edilemedi” dedi.

Behcet ayrıca, “Bölgede PKK güçlerinin olmasından şüpheleniliyor ancak elimizde resmi bir bilgi yok. SİHA’ların hangi ülkeye ait olduğunu bilmiyoruz bu yüzden güvenlik güçleri olay yerine gitmememiz konusunda uyardı” diye konuştu.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden iki kişinin bilgileri şöyle:

Duteqel köyü sakini Aram Kake Xan. Esnaf, evli. Serçinar köyü sakini İsmail İbrahim. Esnaf, evli.

Bombardıman nedeniyle çevredeki otların da alev aldığı öğrenildi.

K24 muhabirinin aktardığına göre yangına müdahale etmek isteyen güvenlik güçleri ile orman koruma ekiplerinin olay yerine yaklaşmakta zorluk çektiğini kaydetti.

Türk savaş uçakları geçtiğimiz yılın ekim ayında da Seydayi Xwaru köyünde bazı PKK mensuplarını hedef almıştı.