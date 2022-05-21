Başbakan Mesrur Barzani Davos Zirvesi’ne katılıyor

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Davos Zirvesi kapsamında “Ortadoğu’da Yeni Bir Güvenlik Bileşeni” başlıklı panele katılacak.

22-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan zirvede Başbakan Mesrur Barzani’nin bölge ve dünya ülkelerinin üst düzey yetkili ve ekonomistleriyle görüşmeleri olacak.

Başbakan’ın katılacağı toplantılarda Irak ve bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra ekonomi ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, bankacılık sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, Kürdistan tarım ürünleri için yeni pazar arayışı ile ticaret ve yatırımın geliştirilmesi konularının da değerlendirilmesi bekleniyor.