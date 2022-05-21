Politika

Biden imzaladı: Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım

Asya turuna devam eden ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı.
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ABD Joe Biden Ukrayna askeri yardım

HABER MERKEZİ

Eylül ayına kadar Ukrayna'yı desteklemeyi amaçlayan yardım paketi kapsamında ABD, 20 milyar dolarlık askeri yardım yapacak.

ABD, Ukrayna'ya genel ekonomik destek için 8 milyar dolar, ülke tarımının çöküşünden kaynaklanabilecek küresel gıda kıtlığına karşı 5 milyar dolar ve mültecilere yardım için 1 milyar dolar destek verecek.

ABD Senatosu, 19 Mayıs'ta Biden'ın Ukrayna için 33 milyar dolar olarak talep ettiği ve Temsilciler Meclisinin 40 milyar dolara çıkardığı yardım paketini onaylamıştı.

Biden'ın onayıyla birlikte paket resmileşti.

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