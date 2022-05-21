Spor

Diyarbakır’da off-road heyecanı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde “Off Road Festivali” kapsamında 4x4 araçlarla yarış düzenlendi.
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kürdistan Off-Road Diyarbakır Lice

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, tarafından turizm geliştirmek amacıyla Lice’de "Off Road Festivali" düzenledi.

Festivalde çeşitli engellerle zorlaştırılmış parkurlarda macera tutkunları 4x4 araçlarla birbiriyle yarıştı.

Bugün saat 10.30-13.30 arasında Lice ilçesinde düzenlenen yarışta renkli görüntüler ortaya çıktı.

Festival, düzenlenecek ödül törenin ardından sona erdi.

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