Diyarbakır’da off-road heyecanı
DİYARBAKIR (K24)
Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, tarafından turizm geliştirmek amacıyla Lice’de "Off Road Festivali" düzenledi.
Festivalde çeşitli engellerle zorlaştırılmış parkurlarda macera tutkunları 4x4 araçlarla birbiriyle yarıştı.
Bugün saat 10.30-13.30 arasında Lice ilçesinde düzenlenen yarışta renkli görüntüler ortaya çıktı.
Festival, düzenlenecek ödül törenin ardından sona erdi.
Diyarbakır Lice ilçesinde Off Road Festivali düzenleniyor— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) May 21, 2022
📸Hasan Kösen / K24 pic.twitter.com/nQ7Mi6uOG6