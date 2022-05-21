Politika

Afrin’deki silahlı gruplar 5 kişiyi daha kaçırdı

Afrin’de bulunan silahlı grupların, iki ayrı köyde 5 kişiyi kaçırdığı bildirildi.
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kürdistan Rojava Afrin silahlı gruplar

HABER MERKEZİ

Afrin İnsan Hakları Örgütü, Türkiye’nin desteğiyle Afrin’de bulunan Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı Sivil Polis grubunun 17 Mayıs’ta Raco beldesine bağlı Gewanda köyünden Seid Nasan, Sefer Mistefa (80) ve Sido Sido adında 3 kişiyi kaçırdığını açıkladı.

Daha sonra kaçırılan kişilerin 2 bin Türk Lirası karşılığında serbest bırakıldığı belirtildi.     

Açıklamaya göre aynı silahlı grup, 14 Mayıs’ta da Meydan Ekbese köyünden 2 kişiyi kaçırdı.

Ayrıca SMO’ya bağlı Emşat grubunun Şiye beldesinde el koyduğu 50’den fazla evi sahiplerine vermediği öğrenildi.

Rojava’nın Afrin kenti 18 Mart 2018’de Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçti.

O tarihten bu yana kentte binlerce kişi kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

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