Politika

Şam rejiminden Ankara’ya tepki: Projeyi kabul etmiyoruz

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin 1 milyon Suriyeli sığınmacıyı Suriye sınırındaki "güvenli bölgelere" geri gönderme projesini kabul etmeyeceklerini bildirdi.
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suriye Suriye rejimi güvenli bölge mülteci

HABER MERKEZİ

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın yayımladığı Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Erdoğan'ın ucuz açıklamaları, rejiminin Suriye ve onun halkının birliğine karşı oynadığı agresif oyunları göstermektedir. Ana hedefleri sömürgecilik. Güvenli bölge dedikleri aslında etnik temizlik” ifadeleri yer aldı.

Söz konusu açıklamada, “Suriye Arap Cumhuriyeti bu tür oyunları kesinlikle reddediyor” denildi.

AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda, "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz" demişti.

Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların yerleştirileceği “güvenli bölgeler”e konut, okul, hastane ve ekonomik altyapı kurulacağını bildirmişti. Erdoğan'a göre, 2016 yılından bu yana 500 bin Suriyeli sığınmacı Suriye-Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere dönüş yaptı.

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