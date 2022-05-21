Politika

Kılıçdaroğlu: Kürtçe müziğe tahammül edemiyorlar

Kılıçdaroğlu, “Konserleri yasaklıyorlar, Kürtçe müziğe dahil tahammül edemiyorlar” dedi.
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İSTANBUL (K24)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de düzenlenen "Milletin Sesi" mitinginde konuşuyor. 

"Kimse umutsuzluğa kapılmasın, haramilerin saltanatı yıkılıyor” diyen Kılıçdaroğlu, “5 yıl önce ilk adımı attığımız yürüyüşün finaline yaklaşıyoruz. Az kaldı. Bu kentin, bu meydanlarında, tarlalarında, fabrikalarında, üniversitelerinde özgürce kucaklaşacağız. Az kaldı” ifadelerini kullandı.

CHP lideri, “Birileri Türkiye'yi zifiri karanlığa sürüklemek istiyor, insanları korkuyla sindirmek istiyor. Yaratılmak istenen bu korku ikliminin aparatlarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Siyasallaşmış yargı, mafya, uyuşturucu kaçakçıları, baronları, paramiliter yapılar, beşli çete, yandaş medya, insan ve silah kaçakçıları; hepsi birlikte çalışıyor. Bunların tek amacı var, korku iklimi yaratmak ve bu iklimden nemalanmak. Bunu hem siyasi hem finansal olarak nemalanmak için yapıyorlar. Bu milleti korkutarak bu sistemi ayakta tutmak istiyorlar. O ve sarayı giderse kaos olur algısının peşindeler” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Konserleri yasaklıyorlar, Kürtçe müziğe dahi tahammül edemiyorlar” dedi.

Yenilenecek…

 

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