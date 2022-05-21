CHP Genel Başkan Yardımcısı: Kürtçe müzikten keyif alıyoruz

İSTANBUL (K24)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin İstanbul Maltepe'de düzenlenen "Milletin Sesi" mitinginin hazırlıkları devam ettiği sırada K24’ün sorularını yanıtladı.

Salıcı, mitinglerinin amacının ekonomik ve siyasal olarak hak kaybına uğrayan insanların sesi olduğunu belirterek, “Bu hak kayıplarını vurgulamak istiyoruz. Canan (Kaftancıoğlu) hanımın yanında olduğumuzu, CHP’lilere ne kadar mağdur edilirse edilsin, ne kadar siyasi yasak konulursa konulsun mücadeleye devam edecek mesajını vermek için de bugün İstanbul’dayız” dedi.

“Biz 98 yıllık bir partiyiz; bize siyasi yasak getirebilirler, bizleri hapse atabilirler ya da (bize karşı) operasyon yapabilirler. Bugünkü iktidar bu söylediklerimin birçoğunu ya yaptı ya da yapma niyetinde olabilir” diyen Salıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz davamızdan geri adım atmayız. Biz bu yola milletvekili olmak için çıkmadık. Genel Başkan Yardımcısı Belediye Başkan Yardımcısı olmak için çıkmadık. Biz bu yola inanmak için çıktık. Türkiye’yi daha iyi bir Türkiye yapmak için çıktık. Daha güçlü refah içinde, komşuları ile barış içinde yaşayan bir Türkiye yapmak için çıktık. Bu davamızdan da dönmemiz için hiçbir gerekçemiz yok. Artı milletvekili olmasak ne olacak. Canan Kaftancıoğlu'na siyaset yasağı getirdiler, getirsinler. Canan Kaftancıoğlu şuanda milletvekili değil zaten. Bu mücadelenin bir parçası. Üzerimizde hiçbir parti görevi olmasa dahi biz partinin üyesi olarak bir neferi olarak bu mücadeleyi yapmaya devam edeceğiz.”

KONSERLERİN YASAKLANMASI

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Kürt sanatçı Aynur Doğan’ın Kocaeli’deki konserinin yasaklanmasına ilişkin ise şöyle konuştu:

“Şimdi Aynur Doğan'ın bir şarkısını yasakladılar. Şimdi tekrardan buna benzer yasaklar, başka yerlerde de ortaya çıkıyor. Bir dile dair yasağın hiçbir gerekçesi yok. İnsanlar kendi dillerinde kendi şarkılarını söylemek istiyor. Müzik evrensel. İngilizce şarkı dinliyoruz, İngilizce bilmesek de keyif alıyoruz. Kürtçe şarkı dinliyoruz, Kürtçe bilmesek de keyif alıyoruz. Müziğin evrensel dilini kısıtlamaya çalışmak, sadece yasakçı baskıcı iktidarların işi olur.”

“BÖLGEMİZDE ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ”

Ayrıca Salıcı, şu anda başkent Erbil’e ziyaret anlamında herhangi bir planlarının olmadığını belirterek, “Ama Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’na yönelik bizim çalışmalarımız devam ediyor. Dolayısıyla şu anda muhalefette olmamıza rağmen biz bu çalışmayı yürütüyoruz. İktidara geldiğimizde İran’la, Irak’la, Suriye’yle, bölge ülkeleriyle biz bu çalışmayı daha iyi bir noktaya götüreceğiz. Biz bölgemizde çatışma istemiyoruz. Biz bölgemizde terör istemiyoruz. Biz bölgemizde kitlesel göç istemiyoruz. Herkesin huzur içinde kendi ülkesinde yaşayabileceği bir ortam yaratmak istiyoruz. Bunun için çabalarımız devam edecek” dedi.