Politika

Kuveyt: Mazot kaçakçılığı yapan 8 İranlı denizci yakalandı

Kuveyt güvenlik güçlerinin, ülke karasularında mazot kaçakçılığı yapan 8 İranlı denizciyi yakaladığı bildirildi.
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ortadoğu kuveyt iran denizci

HABER MERKEZİ

Kuveyt medyası, mazot kaçakçılığı yapan 8 İranlı denizcinin yakalandığını duyurdu.

Kuveyt'in El-Kabes gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, sahil güvenlik ekiplerinin Kuveyt karasularında 240 ton mazot bulunan gemiye el koyduğu, gemideki 8 İranlı denizcinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Haberde ayrıca, yakalanan İranlı denizcilerin komşu Körfez ülkelerinden birinde satmak için Kuveyt'ten kaçak dizel aldıklarını itiraf ettikleri ve savcılığa sevk edildikleri bilgisi verildi.

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