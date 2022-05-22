Başika’da Türk üssüne drone saldırısı

DUHOK (K24)

Dün gece geç saatlerde Ninova vilayetine bağlı Başika nahiyesinde Türk askerlerinin konuşlu bulunduğu Zelkan Üssü'ne drone saldırısı düzenlendi.

K24’e konuşan Şêxan Kaykamı Serdar Yahya “Dün gece Zelkan Üssü'ne düzenlenen saldırı sonucu 1 Kürt hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı” dedi.

K24’ün edindiği bilgilere göre saldırıda hayatını kaybeden kişi 22 yaşındaki Halid Abdurrahman Yusuf.

Kelekçi nüfusuna kayıtlı Yusuf’un Irak Ulusal Muhafız Güçleri mensubu olduğu ve söz konusu güce ait yemekhanede görevli olduğu belirtildi.

Türkiye saldırıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Başika bölgesinde 2015’ten bu yana konuşlu bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) son dönemlerde roketli saldırılar gerçekleşmişti.