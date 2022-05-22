Sağlık

Irak’ta hemorajik ateş virüsü 18 can aldı

Irak'ta son aylarda artan hemorajik ateş virüsü nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti.
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Irak Irak Hemorajik ateş ölümler

HABER MERKEZİ

Irak'ta hemorajik ateş virüsü nedeniyle can kayıpları yaşanırken, ülkede salgın endişesi büyüyor.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, ülkede şu ana kadar virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, kanamalı olarak bilinen hemorajik ateş virüsü vakalarının 'korkunç şekilde arttığını' söyledi.

Bedir, ülke genelinde vaka sayısının da 90’a yükseldiğini duyurarak, hastaların hızlıca tedavi edilmemeleri durumunda can kaybının daha da artacağını bildirdi.

Kırım-Kongo Hemorajik Ateş (KKHA), keneler tarafından taşınan Nairovirüs isimli bir mikrobiyal etken tarafından neden olunan, cilt içi ve diğer alanlarda kanama gibi bulgular ile seyreden hayvan kaynaklı bir enfeksiyon olarak tanımlanıyor.

 

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