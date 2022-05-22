Zelenskiy çifti savaşın başından bu yana ilk kez bir araya geldi

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Daily Mail’de yer alan habere göre, Ukrayna Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska, Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı işgalden bu yana ilk kez birlikte söyleşi verdi.

Olena Zelensa, 9 ve 17 yaşlarındaki çocuklarıyla birlikte savaş başladığında ülkenin ismi verilmeyen bir yerinde güvenli eve götürülmüştü.

Rusya’nın başlattığı savaşa karşı direnişiyle eşinin dünyaya ilham olmasına şaşırmadığını söyleyen Zelenski “Kimse eşimi benden alamaz, savaş bile” dedi.

Kendisi senaryo yazarı olan Olena Zelenska, eşinin her konuşmasını beğenmediğini söyleyerek “Bazen çok fazla yazım tekniği kullanıyor bazense çok az” dedi.

Ukrayna lideri Zelenskiy, katıldıkları söyleşide “Bu savaşı başlatan biz değildik ancak sonlandıran biz olacağız” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş üç aya yaklaşırken Mariupol kentindeki Azovstal çelik imalat tesisinde sığınan bazı Ukraynalı askerlerin teslim olduğu haberi geldi.

Öte yandan son haftalarda Rus güçlerinin Ukrayna’nın en büyük ikinci şehri Kharkiv dışından geri itildiği görüldü.