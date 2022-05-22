Politika

Ukrayna’dan ateşkes açıklaması

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde çatışmalar devam ederken, Devlet Başkanı Danışmanı Mykhailo Podolyak, ateşkesi kabul etmediklerini söyledi.
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HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Danışmanı Mykhailo Podolyak, ateşkes konusunda Ukrayna'nın son kararını açıkladı.

Mykhailo Podolyak, Rusya'nın çatışmalardaki herhangi bir kesintiden sonra daha sert karşılık vereceğini söyleyerek ateşkesi kabul etmediklerini belirtti.

Zelenskiy'nin Danışmanı, Kiev'in Moskova'ya toprak devreden herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Ukrayna lideri Zelenskiy ise “Donbas'taki durum son derece zor” dedi ve savaşın son derece kanlı olacağının altını çizdi.

Savaşın sadece diplomasi yolu ile sona ereceğini belirten Zelenskiy, Ukrayna topraklarındaki Rus işgalinin geçici olacağını belirtti.

24 Şubat'ta savaş başladığında, doğudaki bölgelerin üçte ikisi Ukrayna'nın kontrolündeydi. Geri kalanı 2014'teki savaştan bu yana Rus yanlıları tarafından tek taraflı ilan edilmiş; Rusya destekli küçük özerk bölgeler olarak varlığını sürdürüyordu.

Savaşın başlamasından birkaç gün önce Putin, bu iki bölgenin tümünün Ukrayna'dan bağımsızlığını kabul ettiğini açıkladı.

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