Ukrayna: Ölen Rus askerlerinin sayısı 29 bini aştı

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının resmi internet sitesinde, Rus ordusunun 24 Şubat-22 Mayıs döneminde verdiği kayıplara ilişkin yazılı açıklama yayınlandı.

Rus ordusunun son 24 saatte ölen 200 askerle birlikte bugüne kadar 29 bin 50 askerini kaybettiği belirtilen açıklamada, Ruslara ait 204 uçak, 170 helikopter, 1285 tank, 3 bin 141 zırhlı araç, 599 top, 201 roketatar ve 93 hava savunma sisteminin imha edildiği bilgisi yer aldı.

Ayrıca, Rus güçlerine ait 2 bin 194 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 470 insansız hava aracının da imha edildiğine dikkat çekilen açıklamada, Rusların fırlattığı 107 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurulduğu ifade edildi.

“DONETSK VE LUGANSK’TA RUSYA’NIN SALDIRISI PÜSKÜRTÜLDÜ”

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan başka bir açıklamada ise Donetsk ve Lugansk'ta son 24 saatte Rus ordusunun 9 saldırısının Ukrayna ordusu tarafından püskürtüldüğü belirtildi

Açıklamada, ülkenin doğusunda savaşın devam ettiği bölgelerde Rusya'nın hava saldırılarının arttığına dikkat çekilerek, "Düşman Doğu Harekat Bölgesi'ndeki saldırı eylemlerini durdurmuyor" ifadesi kullanıldı.

Belarus sınırlarından Ukrayna yerleşimlerine yönelik hava ve top saldırı tehditlerin sürdüğü belirtilen açıklamada, Belarus tarafındaki sınır bölgesinde ek özel istihbarat araçlarının konuşlandırıldığı bildirildi.

Ukrayna'nın kuzeydoğusunda bulunan Sumi ve Çernigiv bölgelerine yönelik Rus ordusunca hava saldırıları düzenlediği bilgisine yer verilen açıklamada, Zaporijya'daki Ukrayna ordusunun birliklerine ateş açtıkları kaydedildi.