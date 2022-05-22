Kürdistan Bölgesi’nde toz taşınımında yeni dalga uyarısı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi İletişim ve Ulaştırma Bakanlığı Hava Tahmini Dairesi, Irak'ın güneyindeki toz taşınımının Kürdistan Bölgesi ve Irak’ı etkisi altına alacağını açıkladı.

Açıklamada, 23 Mayıs Pazartesi günü Kürdistan Bölgesi'nin farklı yerlerinde toz taşımının etkisini artıracağı, tozlanma seviyesinin de bölgelere göre değişiklik göstereceği kaydedildi.

Toz aşımının artmasında rüzgar hızının etkili olduğu belirtildi.

Duhok’ta toz seviyesinin diğer bölgelere göre az olacağı belirtilen açıklamada, salı günü toz taşınımının etkisinin devam edeceği, çarşamba günü ise etkisini kaybedeceği ifade edildi.

Süleymaniye Sağlık Müdürlüğü, geçen hafta kenti etkisi altına alan toz taşınımı nedeniyle 70 kişinin hastanelere başvurduğunu bildirmişti.

Öte yandan, Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkeyi vuran toz taşınımı dalgası nedeniyle tüm illerde 4 bin kişi solunum şikayeti nedeniyle hastanelere başvurmuştu.