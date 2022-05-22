Neçirvan Barzani Süleymaniye’de: Peşmerge siyasi müdahalelerden uzak tutulmalı

SÜLEYMANİYE (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Süleymaniye’deki Qeleçolan Askeri Akademisi’nin mezuniyet törenine katıldı.

Federalizmin Irak’ın egemenliğine zarar vermediğini belirten Neçirvan Barzani, Peşmerge Güçleri’ne anayasa temelinde Irak’ın savunma sisteminin bir parçası olarak bakılması gerektiğnii vurguladı.

“Irak’ın egemenliğinin savunulması tüm vatandaşların yararınadır” diyen Neçirvan Barzani, “Bu temelde Kürdistan Bölgesi’nin savunulması da Irak kurumlarınca ortak bir sorumluluk olarak kabul edilmeli” ifadelerini kullandı.

Anayasanın ülkedeki bileşenleri koruma fikriyle yazıldığını ifade eden Neçirvan Barzani, şöyle devam etti:

“Irak’ın sınırları, güçleri ve kararlarının dış müdahalelere karşı korunması tüm Iraklıların yararınadır. Bu Kürdistan Bölgesi olarak düşüncemizdir ve Peşmerge Güçleri de bu duyguyla eğitiliyor. Bunu gururla ifade edebiliriz ki; 2003’te rejimin yıkılışından sonra Bağdat ve parlamentonun korunması Kürdistan Peşmergelerinn göreviydi ve bunu da çok profesyonelce yaptıklarının şahitleri var ki şimdi bazı yerleri yönetiyorlar.”

Neçirvan Barzani, Irak askeri yetkililerine Peşmerge’nin ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılaması çağrısında bulundu.

Peşmerge Güçleri’nin birleştirilmesi sürecine de değinen Neçirvan Barzani, sürecin hızlandırılması için hızlı ve kararlı adımlara ihtiyaç olduğunu ve Peşmerge’nin siyasi müdahalelerden uzat tutulması gerektiğini ifade etti.

“Peşmerge DAİŞ’e karşı dünya devletleri ve liderleri tarafından övgüyle karşılanan kahramanlık sergiledi” ifadelerini kullanan Neçirvan Barzani, Peşmerge’nin onuru, saygı ve sevgisinin korunması için birleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Peşmerge’nin birleşmesi için Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) karar vermesi gerektiğini belirten Neçirvan Barzani, “Siyasi taraflar Peşmerge’nin işlerinden elini çekmeli. Ancak bu şekilde birleşme başlar ve başarılı olur yoksa şu ana kadar kazanımlar da siyasi çekişmeler sonucunda yok olur” ifadelerini kullandı.

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