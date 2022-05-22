Politika

Peşmerge Bakanı: Reform süreci başarıyla devam ediyor

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, “Peşmerge Güçleri’ndeki reform süreci başarıyla devam ediyor ve bu yönde büyük adımlar atıldı” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Şoreş İsmail Peşmerge Bakanlığı Süleymaniye

SÜLEYMANİYE K24)

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Süleymaniye’deki Qeleçolan Askeri Akademisi’nin mezuniyet törenine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan İsmail, bakanlık dışında hiçbir kuvvetin kurulmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Birleşik bir Peşmerge gücününn oluşturulmasına yardımcı olunmasını talep eden İsmail, "Peşmerge Güçleri’nin birleşmesi konusunda kırmızı çizgi olmamalı" ifadelerini kullandı.

Reformlarla ilgili büyük işler başardıklarını kaydeden Peşmerge Bakanı, “Askeri reformlarda büyük işler başardık, dün yapılmayanları bugün yaptık. Adımların hala istenilen düzeyde olmadığı doğru ama yaptıklarımız ve yapılan şey az değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Şoreş İsmail, engellere rağmen Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin dokuzuncu kabinesinin Peşmerge Güçleri’ni bakanlığın bünyesinde birleştirmek için birlikte çalıştığını belirtti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv