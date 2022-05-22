Peşmerge Bakanı: Reform süreci başarıyla devam ediyor

SÜLEYMANİYE K24)

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Süleymaniye’deki Qeleçolan Askeri Akademisi’nin mezuniyet törenine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan İsmail, bakanlık dışında hiçbir kuvvetin kurulmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Birleşik bir Peşmerge gücününn oluşturulmasına yardımcı olunmasını talep eden İsmail, "Peşmerge Güçleri’nin birleşmesi konusunda kırmızı çizgi olmamalı" ifadelerini kullandı.

Reformlarla ilgili büyük işler başardıklarını kaydeden Peşmerge Bakanı, “Askeri reformlarda büyük işler başardık, dün yapılmayanları bugün yaptık. Adımların hala istenilen düzeyde olmadığı doğru ama yaptıklarımız ve yapılan şey az değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Şoreş İsmail, engellere rağmen Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin dokuzuncu kabinesinin Peşmerge Güçleri’ni bakanlığın bünyesinde birleştirmek için birlikte çalıştığını belirtti.