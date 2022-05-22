Irak’tan tarihi eser kaçırmakla suçlanan 2 turist yargılanıyor
HABER MERKEZİ
Jim Fitton ve Volter Waldmann isimli iki turist, 20 Mart'ta Bağdat Havalimanı'ndan 12 tarihi eserle birlikte uçmaya çalışırken yakalanmıştı. Sanıklar pazar günkü duruşmaya polis eşliğinde getirildi.
Mahkeme, davanın detaylı soruşturulması talebi üzerine 6 Haziran'a ertelendi.
Sanıkların avukatı Furat Abduladhim, "Başlangıçta tartışılması gerektiğine inandığımız bazı önemli noktaların varlığı nedeniyle bugünkü oturumda kesişimsel ayrımcılık itirazında bulunduk" ifadelerini kullandı.
Avukat Abduladhim, duruşma öncesi itiraz sunduklarını ve mahkemenin itirazı kabul ederek davayı taleplerinin inceleneceği ilgili tarafa ilettiğini söyledi.
Fitton ve Waldmann'ın davası, Irak'ın turizm sektörünü geliştirmeye çalıştığı bir dönemde uluslararası ilgi topluyor.