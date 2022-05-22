Politika

Irak’tan tarihi eser kaçırmakla suçlanan 2 turist yargılanıyor

Irak'tan tarihi eser kaçırmakla suçlanan biri İngiliz diğeri Alman iki turist başkent Bağdat'ta ikinci kez hakim karşısına çıktı.
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Volker Waldmann (sağda) ve Jim Fitton
Volker Waldmann (sağda) ve Jim Fitton
Irak Irak tarihi eser Dava turistler

HABER MERKEZİ

Jim Fitton ve Volter Waldmann isimli iki turist, 20 Mart'ta Bağdat Havalimanı'ndan 12 tarihi eserle birlikte uçmaya çalışırken yakalanmıştı. Sanıklar pazar günkü duruşmaya polis eşliğinde getirildi.

Mahkeme, davanın detaylı soruşturulması talebi üzerine 6 Haziran'a ertelendi.

Sanıkların avukatı Furat Abduladhim, "Başlangıçta tartışılması gerektiğine inandığımız bazı önemli noktaların varlığı nedeniyle bugünkü oturumda kesişimsel ayrımcılık itirazında bulunduk" ifadelerini kullandı. 

Avukat Abduladhim, duruşma öncesi itiraz sunduklarını ve mahkemenin itirazı kabul ederek davayı taleplerinin inceleneceği ilgili tarafa ilettiğini söyledi. 

Fitton ve Waldmann'ın davası, Irak'ın turizm sektörünü geliştirmeye çalıştığı bir dönemde uluslararası ilgi topluyor.

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