ABD’nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

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ABD Büyükelçiliği, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul Maltepe Meydanı’nda düzenlediği miting öncesi Türkiye'de yaşayan ABD vatandaşlarına uyarıda bulunmuştu.

18 Mayıs'ta ABD Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Emniyet Genel Müdürlüğü, geçmişteki protestolarda kalabalığı kontrol etmek için tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan silah kullanımı da dahil bazı önlemler almıştır. Bu gösteride de bu önlemlerin alınması kuvvetle muhtemel. Öngörülemez olabildikleri ve şiddete dönüşebildikleri için gösterilerden ve protestolardan kaçının" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ise ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik benzer bir mesaj yayımladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, "ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarımıza uyarımızdır" başlığıyla yaptığı açıklamada, ABD'de yapılacak geniş katılımlı organizasyonlarda Türk vatandaşlarının güvenlikleri için dikkatli olmalarının önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, "Amerikan polisi her ne kadar bu tip organizasyonlarda çıkan protestolar için önlem alıyor olsa da geçmişte yaşanan olaylarda gerçek mermi, elektro şok kullanımı, göz yaşartıcı gaz ile müdahale ve şiddet olayları unutulmamalıdır. Bu tip gösteriler kontrol edilmesi zor olduğu için şiddete dönüşebilir. Bu nedenle organizasyonlardan kaçının" ifadeleri kullanıldı.

EGM, ABD'deki Türk vatandaşlarına kalabalıktan kaçınmaları, dikkat çekici davranışlarda bulunmamaları, protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları, anlık gelişmeler için medyayı takip etmeleri uyarısında bulundu.

ABD Büyükelçiliği de benzer uyarılarda bulunmuştu.