Yaşam

Irak’a büyük bir toz fırtınası yaklaşıyor

Son dönemde Irak’ı etkisi altına alan toz fırtınaları, hayatı durma noktasına getirdi.
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Irak Irak Toz fırtınası

ERBİL (K24)

Ülkede etkili olan toz aşınımı nedeniyle tüm resmi kurumlar 1 günlüğüne (yarın) tatil edildi.

Irak Bakanları Kurulu Sekreteri yaptığı açıklamada, Başbakan Mustafa Kazimi’nin verdiği talimat doğrultusunda yarın sağlık ve hizmet sektörü hariç tüm resmi kurumların tatil edildiğini duyurdu.

Meteorolojinin tahminlerine göre yarın yoğun bir toz fırtınası Irak’ı etkisi altına alacak.

Bu yıl Irak’ta önceki yıllara oranla çok sayıda toz fırtınası yaşanıyor.

Kürdistan Bölgesi Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Hava Tahmini Dairesi de Irak'ın güneyindeki toz taşınımının Kürdistan Bölgesi ve Irak’ı etkisi altına alacağını açıkladı.

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