Politika

Finlandiya Dışişleri Bakanı: PKK için güvence vermeye hazırız

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine "evet" diyeceğine inandığını ancak görüşmelerin beklenenden uzun süreceğini söyledi.
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avrupa Pekka Haavisto Finlandiya İsveç NATO PKK

HABER MERKEZİ

Finlandiya'da Yle Uutiset haber kanalına mülakat veren Pekka Haavisto, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin, "Birkaç gün önce bu konunun günlerce tartışılacağını söylemiştim. Şimdiyse haftalarca tartışılacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanması için Türkiye'ye gerekli güvenceyi vermeye hazır olduğunu belirten Haavisto, buna ülkede "PKK faaliyetlerini yakından izlemenin" de dahil olduğunu ifade etti.

Haavisto, "Türkiye'ye kesinlikle böyle bir güvenceyi verebiliriz. PKK Avrupa'da bir terör örgütü olarak tanınmıştır ve bizim de Finlandiya topraklarında terör eylemi hazırlığında olmaması için üzerimize düşeni yapmamız önemlidir" dedi.

Hedefe ulaşılacağının altını çizen Haavisto, bununla birlikte hızlı bir çözüm beklenmemesi gerektiğini belirtti.

Haavisto, müzakerelerin çözüme ulaşması için son tarih olarak Madrid'de NATO zirvesinin düzenleneceği Haziran sonunu gösterdi.

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