Politika

Neçirvan Barzani: Bu ülkenin çıkarı için birlikte çalışmamız gerekiyor

Neçirvan Barzani, sorunların birliktelikle çözülmesi gerektiğini vurguladı.
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kürdistan Neçirvan Barzani KDP KYB

SÜLEYMANİYE (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, gazetecilere yaptığı açıklamada, “KDP - KYB ilişkileri eskiye nazaran daha iyi ve medya savaşı azalmış durumda” dedi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği’yle (KYB) yapılan toplantıların genel olarak iyi geçtiğini belirten Neçirvan Barzani, “Bugün buraya Qeleçwalan mezuniyet töreni için geldik. KYB Başkanı, Yekgirtu Genel Sekreteri, Ali Bapir Hoca (Komel lideri) ve Goran’dan kardeşlerimizle görüşmelerimiz oldu. Toplantılarda genel olarak, bu milletin ve ülkenin çıkarları doğrultusunda birlikte çalışmamız gerektiğine vurgu yapıldı. Toplantılarımız bu çerçevede sürecek” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani, Bağdat’la olan sorunların ise anayasal temelde çözülmesi talebinde bulunduklarını ifade ederek, “Dileriz ki Bağdat adım atar ve sorunları Irak Anayasası çerçevesinde çözeriz” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler’e bir mektup yazdıklarını belirten Neçirvan Barzani, “Seçim sorunu ve Erbil-Bağdat sorunlarının çözümünde bize yardım etmelerini talep ettik” dedi.

KDP-KYB ilişkileri hakkında ise Neçirvan Barzani şunları söyledi:

KDP-KYB ilişkileri eskiye nazaran daha iyi ve medya savaşı azalmış durumda. Umarım tamamen biter çünkü bu hiçbir şekilde Kürdistan Bölgesi ve vatandaşlarının çıkarına değildir. Müzakere masasına oturup sorunları birlikte çözmeliyiz çünkü bu kendi milletimiz ve ülkemizdir. Birlikte çalışmalıyız. Geleceğimiz de tüm taraflarla birlikte birbirine bağlıdır.”

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