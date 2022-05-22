Premier Lig'de şampiyon Manchester City

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Son maçlara Liverpool'un bir puan önünde lider giren Manchester City, Aston Villa'yı konuk etti. Liverpool ise Wolverhampton'ı ağırladı.

Aston Villa, Cash'in 37. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Manchester City gol ararken Aston Villa, 69. dakikada Coutinho ile farkı 2'ye çıkardı.

Oyuna 68. dakikada Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, 76. dakikada ağları havalandırdı. Manchester City, 2 dakika sonra Rodri'nin kaydettiği golle skoru eşitledi.

Maçın 81. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Gündoğan, Manchester City'nin sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağladı.

Liverpool ise Neto'nun 3. dakikada attığı golle geriye düşse de Mane'nin 24, Salah'ın 84 ve Robertson'ın 89. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.

Bu sonuçla puanını 93'e çıkaran Manchester City, Liverpool'un 1 puan önünde art arda 2'nci, son 5 yılda 4'üncü, toplamda 8. kez şampiyon oldu.