Spor

Premier Lig'de şampiyon Manchester City

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Aston Villa'yı 3-2 yenen Manchester City, Liverpool'un 1 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.
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Manchester City
Manchester City
avrupa Manchester City Premier Lig şampiyon

HABER MERKEZİ

Son maçlara Liverpool'un bir puan önünde lider giren Manchester City, Aston Villa'yı konuk etti. Liverpool ise Wolverhampton'ı ağırladı.

Aston Villa, Cash'in 37. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Manchester City gol ararken Aston Villa, 69. dakikada Coutinho ile farkı 2'ye çıkardı.

Oyuna 68. dakikada Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, 76. dakikada ağları havalandırdı. Manchester City, 2 dakika sonra Rodri'nin kaydettiği golle skoru eşitledi.

Maçın 81. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Gündoğan, Manchester City'nin sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağladı.

Liverpool ise Neto'nun 3. dakikada attığı golle geriye düşse de Mane'nin 24, Salah'ın 84 ve Robertson'ın 89. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.

Bu sonuçla puanını 93'e çıkaran Manchester City, Liverpool'un 1 puan önünde art arda 2'nci, son 5 yılda 4'üncü, toplamda 8. kez şampiyon oldu.

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