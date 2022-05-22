Başbakan: Hükümetin sesini Davos’ta duyurmaktan memnuniyet duyuyorum
ERBİL (K24)
Dünya Ekonomik Forumu için Davos’ta bulunan Başbakan Mesrur Barzani, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Başbakan mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin sesini Davos’ta Dünya Ekonomik Forumu’nda duyurmaktan ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum.”
Dün İsviçre’nin Davos kasabasına giden Başbakan, burada bir dizi görüşme gerçekleştirecek.
Başbakan ayrıca Ortadoğu konulu bir panelde konuşacak.
Davos Zirvesi 22-26 Mayıs tarihleri arasında devam edecek.