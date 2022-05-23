Politika

Kerkük'te DAİŞ'e operasyon: 80 havan topu ele geçirildi

Kerkük'te terör örgütü DAİŞ’e yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 kişi yakalandı, 80 havan topu ve çok sayıda silah ele geçirildi.
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kürdistan Kerkük DAİŞ operasyon

HABER MERKEZİ

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan açıklamada, Irak Federal Polisi tarafından kentin güneyindeki Hawice ilçesi yakınlarında terör örgütü DAİŞ’e yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Hawice ilçesine bağlı Rumana köyü yakınında DAİŞ’lilerin kullandıkları sığınaklarda 80 havan topunun yanı sıra, çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, operasyonun davam edeceği vurgulandı.

6 DAİŞ MENSUBU YAKALANDI

Güvenlik Medya Ağından yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki Panca Ali semtinde bir adrese baskın düzenledi.

Gelen bir ihbar üzerine düzenlenen baskında 6 örgüt mensubunun yakalandığı ifade edilen açıklamada, yakalanan DAİŞ’lilerden birinin güvenlik güçleri tarafından arandığı belirtildi.

Açıklamada, yakalananlar hakkında yapılan ilk resmi işlemin ardından mahkemeye sevk edildikleri kaydedildi.

DAİŞ’in bölgeden çıkarılmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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