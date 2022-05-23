Fransa: Ukrayna’nın AB üyeliği 15-20 yıl sürebilir

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Rusya’nın saldırılarının ardından Ukrayna, Avrupa Birliği’ne (AB) katılmak için başvuruda bulunmuş ve sürecin hızlandırılmasını talep etmişti.

Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın AB’ye katılmasının on yıllar sürebileceği konusunda uyardı.

Clement Beaune, "Dürüst olmak zorundayız. Ukrayna'nın 6 ay veya 1-2 yıl içinde AB'ye katılacağını söylüyorsanız, yalan söylüyorsunuz. Muhtemelen 15 veya 20 yıl sürecek” dedi.

Beaune, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'yı AB’ye daha erken entegre etmeye yardımcı olabilecek daha gevşek bir "Avrupa siyasi topluluğu" oluşturulması teklifini yineleyerek, "Ukraynalılara herhangi bir yanılsama veya yalan sunmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 8 Nisan’da Kiev’e yaptığı ziyarette sorular içeren ve AB üyelik başvurusunun ilk adımı olan belgeyi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e vermişti.

Zelenski’nin özel kalem yardımcısı Ihor Zhovkva, ülkesinin AB’ye üyelik sürecini başlatacak belgeyi doldurduklarını belirterek, bundan sonra AB Komisyonu’nun Ukrayna'nın gerekli üyelik kriterlerine uyumu konusunda tavsiyelerde bulunmasının bekleneceğini kaydetmişti.

Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupa siyasi topluluğu girişimi, haziran ayında yapılacak AB Zirvesi’nde ele alınması bekleniyor.