Şırnak, Siirt, Muş ve Bitlis’te toz taşınımı etkili oldu

HABER MERKEZİ

Toz taşınımı görülen Şırnak, Siirt, Muş ve Bitlis’te hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşüş yaşanıyor.

Şırnak'ta, özellikle sınıra yakın ilçelerde dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü.

Cudi ve Gabar dağları, toz taşınımı nedeniyle neredeyse görünmez hale geldi.

Merkez ile Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu, pencere ve balkonların yanı sıra araçların üzerinin tozla kaplanmasına neden oldu.

SİİRT

Siirt'te dün akşam saatlerinde başlayan toz taşınımı etkisini sürdürüyor.

Hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşüş yaşanan kentte, araçlarla evlerin pencere ve balkonları tozla kaplandı.

Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

MUŞ

Muş'ta toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte evler, araçlar ve iş yerleri tozla kaplandı.

Bazı esnaf da iş yerleri önünde ve camlarında biriken tozlar için temizlik başlattı.

BİTLİS

Bitlis'in Tatvan ilçesine Suriye üzerinden gelen toz taşınımının yol açtığı toz bulutu hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Görüş mesafesinin düştüğü ilçede arabalar toz içinde kaldı.