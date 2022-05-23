Suudi Arabistan’dan Türkiye dahil 16 ülkeye seyahat yasağı

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Suudi Arabistan, yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bir dizi yeni tedbire başvurdu.

Gulf News'in aktardığına göre Riyad yönetimi, vatandaşlarının Hindistan, Lübnan, Suriye, Türkiye, İran, Afganistan, Yemen, Somali, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Endonezya, Vietnam, Ermenistan, Belarus ve Venezuela'ya seyahat etmemesi talimatını verdi.

Bununla birlikte Suudi Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede maymun çiçeği vakalarının sıfır olduğu belirtildi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Abdullah Asiri, ülkenin şüpheli maymun çiçeği vakalarını izleme, keşfetme ve yeni bir vaka ortaya çıkarsa enfeksiyonla mücadele etme imkanı bulunduğu taahhüdünü verdi.

Maymun çiçeği vakalarının az olduğuna ve bulaşma riskinin düşük olduğuna işaret eden Asiri, "Bu nedenle vaka tespit eden ülkelerde bile ondan herhangi bir salgın meydana gelme olasılığı çok düşük" dedi.