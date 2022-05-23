Başbakan Mesrur Barzani Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı’yla görüştü

DAVOS (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Davos Zirvesi kapsamında Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Muhammed bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmede ekonomi başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi-Katar ilişkileri ele alındı.

Katar’ın ticaret, yatırım ve banka sistemlerindeki tecrübesinde yararlanmanın önemine vurgu yapıldı.

Başbakan 16 Şubat’ta Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin daveti üzerine Katar’ın başkenti Doha’ya gitmiş ve temaslarda bulunmuştu.

Görüşmelerde Kürdistan Bölgesi - Katar ilişkilerinin özellikle de ticaret, yatırım, enerji ve tarım alanlarında ilerletilmesi ele alınmıştı.