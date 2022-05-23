Başbakan Mesrur Barzani Kızılhaç Başkanı’yla görüştü

DAVOS (K24)

Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre’nin Davos’ta kasabasında bulunan Başbakan Mesrur Barzani, zirve kapsamındaki temasları çerçevesinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer ile görüştü.

Görüşmede Kızılhaç’ın Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki çalışma ve yardımları ele alındı.

Başta özel ihtiyaç sahibi olanlar olmak üzere göçmenlere yardımların ulaştırılmasında Kürdistan Bölgesi ile Kızılhaç arasındaki işbirliğinin önemi vurgulandı.