Politika

Ukrayna: Savaşta en az 4 bin 600 sivil öldü

Ukrayna, Rusya'nın açtığı savaşta, şimdiye kadar 232'si çocuk en az 4 bin 600 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Ukrayna Rusya savaş sivil ölümleri

HABER MERKEZİ

Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova yaptığı açıklamada Rusya'nın açtığı savaşta, şimdiye kadar 232'si çocuk en az 4 bin 600 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Irina Venediktova, bu rakamların geçici olarak Rusya'nın kontrolü altında olan bölgelerden gelen verileri içermediğini, ancak uydu görüntülerinden ve diğer kaynaklardan gözlemledikleri kadarıyla oradaki durumun "felaket" olduğunu, birçok şehir ve kasabanın yerle bir edildiğini dile getirdi.

Rus savaş suçlarıyla ilgili olarak başlatılan davaların sayısının şu anda yaklaşık 13 bin olduğunu kaydeden Venediktova, Rusya'nın savaş suçlarının yerel ve uluslararası soruşturmalar, gazetecilik soruşturmaları ve insan hakları örgütlerinin raporlarıyla doğrulandığını aktardı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv