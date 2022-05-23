Başbakan ile JICA Başkanı Tanaka’dan işbirliği vurgusu

DAVOS (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Başkanı Akihiko Tanaka ile Davos’ta görüştü.

Görüşmede JICA’nın Kürdistan Bölgesi’ndeki faaliyetleri alındı.

İki taraf arasında, başta tarım, ticaret ve teknoloji sektörleri olmak üzere işbirliği ve yardımlaşmanın arttırılmasının önemine vurgu yapıldı.

Dünya Ekonomik Forumu için Davos’ta bulunan Başbakan, bugün ayrıca Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Muhammed bin Hamed Al Sani ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer’le bir araya geldi.