Politika

Ukrayna’da yargılanan ilk Rus askerinin cezası belli oldu

Ukrayna mahkemesince yargılanan ilk Rus askeri Vadim Şişimarin, savaş suçu işlemekten ve adam öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
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Vadim Şişimarin
Vadim Şişimarin
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HABER MERKEZİ

Kiev'in Solomenskiy Mahkemesi, 21 yaşındaki Rus askeri Vadim Şişimarin'i Ukrayna'nın Sumi bölgesinde bir sivili öldürmekten ömür boyu hapis cezasına mahkum etti.

Kararda, Şişimarin'in "cinayeti kasıtlı olarak işlediği" kaydedilirken, "sanığın işlediği suçun tamamen doğrulandığı" belirtildi.

"Şişimarin'in bir savaş suçu işlediği ve kendisine herhangi bir tehdit oluşturmayan sivili kasıtlı olarak öldürdüğü" aktarılan kararda, bu nedenle Şişimarin'in müebbet hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

62 YAŞINDAKİ KİŞİYİ KAFASINA SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ

Rus ordusuyla Ukrayna'nın Sumi bölgesine giren Şişimarin, 28 Şubat’ta Çupahovka kasabasında evinin önünde duran ve yanında herhangi bir silahı bulunmayan 62 yaşındaki Aleksandr Şepilov'u kafasına silahla vurarak öldürmüştü.

Daha sonra Ukrayna askerlerince esir alınan Şişimarin hakkında kasıtlı adam öldürmek ve savaş suçu işlemek iddiasıyla dava açılmıştı.

18 Mayıs'ta Solomenskiy Mahkemesinde, Rus askeri Vadim Şişimarin ile ilgili duruşma başlarken, bu duruşma "Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından bu yana Rus askeriyle ilgili açılan ilk dava" olmasıyla dikkat çekiyor.

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